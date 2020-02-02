Китайские власти приказали кремировать тела скончавшихся от коронавируса пациентов в специально отведенных крематориях. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Синьхуа в воскресенье, 2 февраля.

«Согласно тексту директивы, совместно выпущенной канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, Министерства гражданской администрации Китая и Министерства общественной безопасности КНР, бренные останки инфицированных пациентов не должны перевозиться между разными административными единицами провинциального уровня и не должны сохраняться путем захоронения или другими способами», – говорится в сообщении.

Тела скончавшихся пациентов должны быть продезинфицированы и помещены медицинскими работниками в соответствии с правилами в герметично закрывающийся пакет, который не разрешается вскрывать после запечатывания.

В документе подчеркивается, что похоронные бюро должны отправлять специальный персонал и транспортные средства для перевозки тел в соответствии с установленным маршрутом, а тела должны быть кремированы в специально отведенных крематориях. При этом запрещены такие похоронные ритуалы, как прощальная церемония.

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