Греческое правительство предложила кандидатуру Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на Нобелевскую премию мира 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Греции, передает ТАСС.

«Греция в соответствии с решением греческого правительства предлагает Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира 2020 года. Эта инициатива является результатом скоординированных действий правительства Греции под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса», — говорится в сообщении.

По словам МИД, «соответствующее письмо в Комитет по Нобелевской премии, в котором правительство Греции предлагает Европейский суд по правам человека на Нобелевскую премию мира, было направлено сегодня первым заместителем министра иностранных дел Мильтиадисом Варвициотисом».

«Греция высоко ценит работу Европейского суда по правам человека, который является важным институтом защиты прав человека и обеспечения международного правосудия, признавая его обширный вклад в укрепление и содействие миру во всем мире. И тот факт, что наша страна принимает на себя следующее председательство в комитете министров Совета Европы (май-ноябрь 2020 года), главной темой которого будет празднование 70-й годовщины подписания Европейской конвенции о правах человека, за применением положений которой следит ЕСПЧ, является дополнительной причиной для выдвижения данного предложения», — заключил МИД.

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