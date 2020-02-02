Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов поделился мыслями о вероятном бое-реванше своего сына с Конором Макгрегором, передает Sport24.

Президент UFC Дана Уайт объявил, что реванш может состояться осенью 2020 года, если Нурмагомедов победит Тони фергюсона. Отец чемпиона организации в легком весе отметил, что этот поединок может иметь смысл только ради денег для Уайта.

«Что означает слово реванш? Это когда чемпион проигрывает случайно или раздельным решением. Но он сдался!» — заявил Нурмагомедов-старший.

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