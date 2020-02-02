Самое большое нашествие саранчи за последние 20 лет проходит в Пакистане. Насекомые могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству страны.

Власть Пакистана уже признала: справиться с распространением пустынной саранчи не может из-за ограниченных ресурсов. Поэтому в стране ввели чрезвычайное положение, передает 24tv.ua со ссылкой на «Немецкую волну».

Такое решение накануне одобрил премьер-министр страны. Нападение саранчи является беспрецедентным и вызывает беспокойство относительно продовольственной безопасности Пакистана.

Нашествие вредных насекомых началось в Пакистане еще в июне 2019 года. Тогда саранча начала движение по территории страны из Ирана. От нее уже пострадали большие площади на юго-западе Пакистана.

Прежде всего – посевы хлопка, пшеницы и кукурузы. Благоприятная погода и отсутствие реакции со стороны властей привели к ее быстрому распространению.

«Мы переживаем самое большое нашествие саранчи за более двух десятилетий и решили объявить общенациональное чрезвычайное положение, чтобы справиться с этой угрозой», – сообщила Министр информации Фирдус Ашик Аван.

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