Евросоюз изменил правила получения виз, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Новые положения будут препятствовать нелегальной миграции, и нацелены облегчить получение виз для тех, кто едет в страны ЕС с туристической, торговой или деловой целью.
Евросоюз изменил правила получения виз, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Новые положения будут препятствовать нелегальной миграции, и нацелены облегчить получение виз для тех, кто едет в страны ЕС с туристической, торговой или деловой целью.
Дата: 2020/02/02 12:20
Раздел: Мир
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