Евросоюз изменил правила получения виз, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Новые положения будут препятствовать нелегальной миграции, и нацелены облегчить получение виз для тех, кто едет в страны ЕС с туристической, торговой или деловой целью.

Minval.az