Китай надеется на сохранение обычных контактов и торгово-экономического сотрудничества с Турцией в условиях распространения нового типа коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Глава ВОЗ дал высокую оценку решительным мерам, которые предпринимает Китай в борьбе с распространением заболевания, признав, что действия КНР намного превышают требования международных медико-санитарных правил, ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с Китаем. Надеемся, что турецкая сторона будет в полной мере уважать специальные рекомендации ВОЗ и поддерживать контакты и торгово-экономическое сотрудничество с КНР», — заявил Ван И.

Он также выразил надежду, что Турция будет решительно поддерживать усилия Китая по профилактике и контролю над распространением коронавируса.

Чавушоглу согласился с вышесказанным, отметив, что заявление ВОЗ было объективным и сбалансированным, он также выразил уверенность, что Китай справится с эпидемической ситуацией.

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