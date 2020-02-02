Компания Uber заблокировала аккаунты двух водителей и 240 пользователей в Мехико после того, как человек с подозрениями на заражение коронавирусом воспользовался услугами сервиса. Об этом сообщила Uber Mexico в Twitter.

Как сообщает компания, представитель министерства здравоохранения Мехико проинформировал Uber о том, что сервисом воспользовался возможный носитель вируса, вступив в контакт с двумя водителями. «С момента первой поездки данного пользователя, 240 пользователей совершали поездки с этими водителями», — говорится в сообщении.

«В соответствии с нашими протоколами… мы отправили данную информацию двум водителям и 240 пользователям о временной деактивации их аккаунтов», — сообщает Uber.

На данный момент в Мексике не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Minval.az