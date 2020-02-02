Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило 14 380 человек, умерли 304 жителя страны, сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации Госкомитета, в тяжелом состоянии находятся 2 110 человек, из больниц выписано 328 пациентов, под подозрением на заболевание находятся 19 544 жителя Китая. Кроме того, по оценкам ведомства, 163 844 человека находились в контакте с инфицированными, с 8 044 из них снято медицинское наблюдение, под контролем специалистов находятся 137 594 жителя Китая. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (9074 случаев инфицирования и 294 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших).

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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