Страны — члены Евросоюза направили в Китай 12 тонн защитного снаряжения в качестве помощи Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в субботу в Брюсселе.

«После получения информации из Китая о необходимости защитных средств координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям поддерживает контакт со всеми государствами-членами для их доставки. В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 тонн защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай», — сообщила ЕК, подчеркнув, что продолжит оказывать помощь Китаю.

Minval.az