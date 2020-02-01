В Таиланде первым человеком, который заразился новым коронавирусом, стал таксист, который подвозил больного китайского туриста в одну из больниц Бангкока.

Как передает «Лайф», об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора Департамента эпидемиологического контроля Минздрава Таиланда доктор Тханарак Пхипхат в эфире национального телеканала страны.

— Нам удалось установить, что водитель такси, у которого подтвердилось заражение коронавирусом, отвёз в больницу одного из граждан КНР, прибывших в Таиланд уже заражёнными. У китайского туриста проявились симптомы болезни, и он вызвал такси, чтобы поехать в больницу, — отметил он.

Диагноз у туриста из Китая подтвердили. Его вылечили, и сейчас он уже вернулся в свою страну. Таксист через несколько дней после поездки также обратился в больницу. У его коллег вирус не обнаружили. Также замглавы эпидемиологического департамента отметил, что количество заболевших в Таиланде увеличилось с 14 до 19 человек. Из них 17 граждан КНР и два гражданина Таиланда. Шесть человек уже выздоровели и их выписали.

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