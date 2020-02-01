Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Москва сослалась на нехватку ресурсов в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа, передает Радио «Немецкая волна».

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для подзаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

Update #coronavirus: Der #A310 vom #Team_Luftwaffe fliegt laut derzeitiger Planung mit 29 Personen an Bord (Piloten, Fliegerarzt, Sanitäter, Ladungsmeister, Techniker, Feldjäger und Mitgliedern des Krisenunterstützungsteam) nach Wuhan und über Moskau zurück nach Frankfurt. pic.twitter.com/H6iiH93RQZ — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) January 31, 2020

Minval.az