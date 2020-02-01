Президент Польши вряд ли будет присутствовать в Смоленске на десятилетии крушения самолета Ту-154, в котором погиб бывший польский лидер Лех Качиньский. Об этом заявил министр из президентской канцелярии Анджей Дера, передает «Росбалт».

По его словам, после того, что произошло 10 лет назад, президент Польши лично не является сторонником посещения России. Дера добавил, что ситуация усугубляется нынешним усилением напряженности в отношениях России и Польши.

Тем не менее консультации относительно памятных мероприятий продолжаются, добавил политик. Он предположил, что в Смоленск, скорее всего, будет направлена польская делегация.

Напомним, президент Польши Лех Качиньский погиб в 2010 году при крушении самолета Ту-154 недалеко от аэропорта «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек, не выжил никто.

Minval.az