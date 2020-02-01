Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в субботу о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Соответствующее заявление он сделал в Каире на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Я направил два послания — премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними Израилем и США впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных ранее соглашений и норм международного права, — сказал он. — Израильтяне должны нести ответственность как оккупирующая держава».

По словам Аббаса, Нетаньяху «не верит в мир, и он был тем, кто отверг соглашения Осло, а с момента убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году не было никакого прогресса в мирном процессе», передает ТАСС.

Аббас сообщил, что он информировал президента США Дональда Трампа о своем согласии на демилитаризацию палестинского государства, «хотя это многим не нравится». «Но после этого, в возникшей ситуации некоторого оптимизма президент США закрыл наш офис в Вашингтоне и прекратил помощь и признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя заверял меня в том, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме, — сказал он. — Трамп отказался от многих своих обещаний решить палестинский вопрос пропорционально нашей позиции, поэтому мы прекратили сотрудничество с Вашингтоном и американской разведкой».

По сути с момента переноса американского посольства в Иерусалим в 2018 году, отказа Вашингтона от финансирования БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) и закрытия офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне все контакты палестинцев с США были прекращены.

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