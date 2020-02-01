Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом крушения Евросоза и формирования независимых европейских государств. Об этом политик объявила в своем Twitter-аккаунте.

«День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы и призываем», — отметила она. По словам Ле Пен, независимости от ЕС хочет и подавляющее большинство европейцев.

Политик подчеркнула, что Евросоюз останется в истории как «громкий провал».

Ce jour de #Brexit doit marquer le début de la construction de l’Alliance européenne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples européens souhaitent dans leur grande majorité. Cette Union européenne restera dans l’Histoire comme un échec retentissant ! MLP pic.twitter.com/waNxnMpDUj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2020

Minval.az