Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом крушения Евросоза и формирования независимых европейских государств. Об этом политик объявила в своем Twitter-аккаунте.

«День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы и призываем», — отметила она. По словам Ле Пен, независимости от ЕС хочет и подавляющее большинство европейцев.

Политик подчеркнула, что Евросоюз останется в истории как «громкий провал».

Minval.az