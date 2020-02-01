Китайское правительство рассчитывает на поддержку стран Евросоюза и надеется на ускорение поставок медицинских принадлежностей из Европы для борьбы с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить врачей, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом, всеми необходимыми медицинскими принадлежностями. Надеемся, что ЕС окажет Китаю должное содействие при осуществлении экстренных закупок по коммерческим каналам из стран-участниц объединения», — приводит его слова агентство ТАСС.

По словам Ли Кэцяна, Пекин готов предоставлять европейской стороне, как и прочим международным партнерам, всю необходимую информацию, касающуюся внутренней ситуации в КНР. Глава китайского правительства также выразил заинтересованность в ускоренном обмене данными и технологиями при осуществлении сотрудничества по борьбе с распространением коронавируса.

«Китайское правительство уверено, что ему удастся погасить вспышку вируса. Мы настроены решительно и располагаем возможностями, чтобы этого добиться», — подчеркнул он.

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