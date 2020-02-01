Духовный лидер тибетских буддистов дал совет по борьбе с китайским коронавирусом. Слова Далай-лама цитирует фонд «Сохраним Тибет».

Он отметил, что буддистам следует как можно чаще читать мантру Тары, чтобы избежать заражения смертельной инфекцией. Считается, что определенная последовательность звуков и слов во время чтения мантры может оказывать благотворное воздействие на человека.

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью… начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — говорится в сообщении.

Minval.az