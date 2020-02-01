Корпорация Apple временно закрыла все свои торговые точки на территории материкового Китая. Пойти на крайние меры ее заставила вспышка коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского отделения компании.

В нем сказано, что приостановка работы связана с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами. Магазины не будут работать с 1 по 9 февраля включительно.

До этого Apple приостановила работу своих магазинов в ряде городов Восточного Китая — Циндао, Нанкине и Фучжоу.

Minval.az