«(…) Весьма вероятно, что французские исследователи только что вписали новую страницу в историю физики. По данным статьи, опубликованной в журнале Nature 30 января двумя исследователями из Отдела военного применения Французской комиссии по атомной энергии (CEA) и заслуженным исследователем Национального научно-исследовательского центра (CNRS), впервые удалось осуществить наблюдение за переходом водорода в металлическое состояние», — пишет Le Figaro.

«Подобный переход от газа к металлу осуществлялся путем удержания крошечного образца водорода (диаметром 6 микрометров) между двумя наконечниками из синтетических алмазов при давлении, более чем в 4,25 млн раз превышающем атмосферное. Одна из уловок эксперимента заключалась в достижении этого огромного давления путем создания двух алмазных наковален новой формы. «Около десяти лет назад, когда мы встретились, Поль Лубейр (первый автор публикации) выступил с идеей наблюдения за образцом с синхротронным излучением», — вспоминает Поль Дюма, заслуженный исследователь в CNRS. Потому что образец, содержащий водород, должен был пропускать видимый свет и инфракрасное излучение до тех пор, пока он не уплотняется до металлического состояния. Именно этот эффект и наблюдался», — говорится в статье.

«Такой результат является исключительно важным. Поскольку водород представляет собой самый распространенный элемент во Вселенной и самый простой атом. К тому же, он подвергается значительному (и сопоставимому) давлению на гигантских планетах Солнечной системы и на экзопланетах. Что может принести новые знания о Вселенной. Кроме того, водород служил «ключом к пониманию квантовой механики в 1930-х годах», — напоминает Поль Лубейр. Еще в 1935 году два физика предсказали, что водород должен существовать в металлическом состоянии. Затем в 1968 году было рассчитано, что при очень высоком давлении водород может обладать сверпроводящими свойствами, то есть через него может проходить электрический ток без какого-либо сопротивления», — указывает издание.

«Простейший из металлов считается «Святым Граалем» физики высокого давления, потому что ожидается, что он будет действовать как сверхпроводник не только при высокой температуре, но даже при комнатной температуре», — резюмирует на своей веб-странице Михаил Еремец, ведущий научный сотрудник в Институте Макса Планка в Майнце (Германия). Последний является автором важных работ по сверхпроводящим гидридам на основе серы или лантана.

«Водород является лабораторной системой как для теоретиков, так и для экспериментаторов» — добавляет Серж Дегренье, профессор физики в Оттавском университете (Канада) и автор пояснительной статьи в журнале Nature. По его словам, французы установили «важный рубеж» в «охоте за металлическим водородом».

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