В Лондоне возле Даунинг-стрит сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза за несколько часов до выхода Великобритании из блока. Об этом сообщает Reuters.

В это время другие сторонники Brexit высмеивали людей, которые поддерживают членство в ЕС.

Около 200-300 сторонников ЕС шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.

Сторонники Brexit пели «Позор тебе, позор тебе», «Лузеры, лузеры» и «Пока, ЕС» на мелодию Auld Lang Syne – эту песню принято выполнять на прощание.

Minval.az