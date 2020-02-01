Великобритания вышла из состава Европейского союза (ЕС) ровно в 23:00 по лондонскому времени 31 января (03:00 по Баку 1 февраля). С момента референдума, в рамках которого большинство жителей Королевства одобрили выход из объединения, прошло 1317 дней.

За час до официального выхода Британии из ЕС к нации обратился премьер-министр Борис Джонсон. Он рассказал о приоритетах Великобритании в новых условиях. «Если мы сможем сделать все правильно, я считаю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только внутри страны, но и за ее пределами», — сказал глава правительства (цитата по Bloomberg).

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