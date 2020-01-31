Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 31 января организует вечеринку для членов кабмина и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит, передает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, на приеме гостям будут поданы бисквиты c английским голубым сыром «Шропшир Блю», филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, шашлычки из курицы, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена. Из напитков гостям предложат британское игристое вино.

Ожидается, что за час до выхода Великобритании из ЕС Джонсон выступит с обращением к британским гражднам.

Также отмечается, что здание на Даунинг-стрит подсветят в цвета британского флага, а на фасад спроекцируют часы, отсчитывающие время до Brexit.

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