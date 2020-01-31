Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал музкальную композицию Don’t Doubt ur Vibe. Сингл миллиардера в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) появился на платформе Soundcloud.

Своими новым талантом Илон Маск похвастался в Twitter. Предприниматель отметил, что он сам написал текст песни и сам исполнил ее.

В композиции повторяется фраза Don’t doubt your vibe (Не сомневайся в своих эмоциях), во второй половине трека звучит Because it’s true (Потому что это правда).

Minval.az