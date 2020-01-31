Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.

Об этом пишет Reuters.

Возобновление боев произойдет в том случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро, пояснил глава государства. «Развитие событий в Сирии так же важно, как развитие событий в собственных границах Турции. Мы не можем хранить молчание в связи с ситуацией в Сирии и Идлибе».

Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта. С подобным заявлением он выступал 29 января. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — подчеркивал президент Турции.

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