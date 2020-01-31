Иран поместил под карантин двух гражданок Китая c подозрением на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на IRNA.
Две женщины – возрастом 36 и 37 лет – были помещены в карантин в восточной провинции Табриза после их прибытия из Азербайджана.
Иран поместил под карантин двух гражданок Китая c подозрением на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на IRNA.
Две женщины – возрастом 36 и 37 лет – были помещены в карантин в восточной провинции Табриза после их прибытия из Азербайджана.
Дата: 2020/01/31 10:49
Раздел: Мир
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