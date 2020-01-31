Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отклонила запрос Боливии об объявлении экс-президента Эво Моралеса в международный розыск по обвинению в терроризме. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор республики Хуан Ланчипа.

«Мы ждем ответа Интерпола, чтобы нам сказали конкретно, на каком основании было отклонено наше прошение», — приводит его слова газета Página Siete.

Как отметил Ланчипа, Боливия рассматривает возможность подготовить новый запрос. «Как мы понимаем, это не окончательное решение. В зависимости от изменения обстоятельств, можно направить новое прошение», — добавил он.

Minval.az