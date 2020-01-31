В американском штате Мэриленд в купленном на аукционе доме нашли труп предыдущего жильца.

Об этом сообщается на сайте телестанции WRC-TV.

Дом был приобретен на торгах по реализации имущества банкротов. Дата проведения аукциона не уточняется. В субботу, 25 января, новый владелец осматривал дом и нашел внутри тело 39-летней женщины. По словам соседа, она болела и нуждалась в постоянном уходе. За ней присматривала ее бабушка. Однако примерно год назад пожилая родственница погибшей умерла.

Сосед подчеркнул, что после смерти бабушки за женщиной продолжали ухаживать сиделка и родственники. «Местные жители тоже навещали ее и следили, чтобы она ни в чем не нуждалась. Мы проверяли, есть ли у нее еда, нужно ли ее отвезти в магазин», — объяснил он. Однако несколько месяцев назад сиделка и родные перестали приезжать.

Вскоре из-за долгов в ее доме отключили коммунальные услуги. «Тогда мы решили, что семья перевезла женщину к себе, — отметил сосед. — Если бы мы знали, что она все это время находилась там, мы бы как минимум постучались к ней и выяснили, все ли с ней в порядке».

Полиция прибыла на место и начала расследование. Тело направили на аутопсию.

Minval.az