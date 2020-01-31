Никосия вечером в четверг отвергла предложение властей Турции о том, чтобы разведка углеводородного сырья и буровые работы на газовом месторождении у берегов Кипра были бы прекращены всеми сторонами до урегулирования кипрской проблемы.

Как передает ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства Республики Кипр Кириякос Кушос, который дал понять, что аргумент, лежащий в основе предложения Анкары, игнорирует международное право.

По утверждению Кушоса, мотивом для этого предложения со стороны властей Турции стал ложный посыл, будто бы греки-киприоты узурпировали права турок-киприотов на освоение богатств острова. «Правительству хотелось бы еще раз подчеркнуть, что предлог, на который ссылается Турция, что она якобы отстаивает права турок-киприотов, не имеет под собой никаких оснований и, кроме того, не соответствует как международному, так и морскому праву», — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства Кипрское информационное агентство. Кушос добавил, что «правительство Кипра никогда не узурпировало и не намеревалось узурпировать права турок-киприотов, в отличие от действий самой Турции, которые причиняют ущерб в первую очередь грекам-киприотам, но также и туркам-киприотам».

Он также напомнил о том, что на состоявшейся 9 августа 2019 года встрече с лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи президент Республики Кипр Никос Анастасиадис выступил с предложением о перечислении выручки от продажи газа (ранее газета Cyprus Mail утверждала, что речь идет о 30%-ной доле), который будут добывать на шельфе, на целевой депозитный счет, предназначенный для турок-киприотов. Однако условием для этого официальная Никосия поставила признание Турцией исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр.

«Мы вновь призываем Турцию вступить в диалог для того, чтобы разграничить исключительные экономические зоны Республики Кипр и Турции», — заявил Кириякос Кушос.

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