Одна из дочерей Билла Гейтса обручилась с египетским всадником Найелем Нассаром (Nayel Nassar). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Page Six.

23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс (Jennifer Katharine Gates) сообщила о помолвке в Instagram. На фото она сидит в снегу с улыбающимся египтянином, а на ее пальце блестит только что подаренное обручальное кольцо.

Дженнифер Гейтс — дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира с состоянием, оцениваемым в 110 миллиардов долларов. Она получает медицинское образование в Стэнфордском университете.

Ее женихом стал 28-летний Найель Нассар — известный египетский спортсмен, занимающийся конкуром, верховой ездой с преодолением препятствий. Он вырос в Кувейте и получил образование в Стэнфордском университете.

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