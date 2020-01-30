Палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение возможных военных действий против Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект поддержали 228 депутатов, почти исключительно демократы, против были 175 — преимущественно республиканцы.

Законопроект «Нет войне с Ираном» предполагает запрет на финансирование военных действий против Ирана без разрешения конгресса. Шансы на прохождение закона через сенат невелики. Белый дом уже пообещал, что президент Дональд Трамп в случае принятия закона наложит на него вето.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.

Демократы в конгрессе резко критиковали Трампа за действия против Ирана, заявляя, что президент подверг страну опасной военной эскалации.

Minval.az