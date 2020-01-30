Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на соискание Нобелевской премии мира 2020.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на AFP, с инициативой выступили два шведских депутата Йенс Холм и Хокан Свеннелинг из Левой партии.

«Грета Тунберг — климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она упорно трудилась над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис», — заявили шведские законодатели в письме.

По их словам, без движения школьников и студентов Пятницы ради будущего и Греты Тунберг «проблема климата не была бы частью сегодняшней повестки дня».

17-летнюю Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

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