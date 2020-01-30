Канада в четверг начала эвакуировать членов семей канадских дипломатов с материковой части Китая.
Об этом, согласно информации «Интерфакса», сообщила в четверг газета Globe and Mail со ссылкой на близкие к семьям источники.
По данным источников издания, на данный момент в Канаду возвращают тех членов семей, которые могут быть наиболее подвержены заражению новым коронавирусом, в частности, людей младше пяти и старше 65 лет, школьников и их сопровождающих.
Кроме того, эвакуируют людей с уже существующими заболеваниями.
При этом не уточняется, когда именно канадские подданные прибудут на родину.
Сами дипломаты не включены в список эвакуируемых.