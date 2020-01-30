Президент Палестины Махмуд Аббас пригрозил Израилю выходом из всех соглашений в случае, если тот совершит аннексию Иорданской долины.

Как передает ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя движения ФАТХ Махмуд аль-Алюль.

«Аббас уведомил [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений», — сказал он, указав при этом, что о прекращении координации в сфере безопасности речь в настоящее время не идет.

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября 2019 года, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на район Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

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