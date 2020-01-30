Google и ряд других международных организаций закрывают в Китае свои офисы из-за распространения коронавируса пневмонии, сообщает BBC.

Кроме того, Google призвал своих сотрудников как можно быстрее выехать из Китая, а тех, кто планировал поездки туда в ближайшее время, воздержаться от них.

Несмотря на запрет на территории КНР самой поисковой системы, в стране находится четыре офиса корпорации, которые занимаются рекламным бизнесом.

Amazon и Microsoft также ограничат деловые поездки в Китай или из него и призывают сотрудников следовать рекомендациям по профилактике.

Minval.az