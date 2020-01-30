Круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту временно заблокирован в порту итальянском порту Чивитавеккьи после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса. Об этом сообщает телеканал Rai News24.

Как отмечается, муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне, у них обнаружили высокую температуру и проблемы с дыханием.

Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего поднялись на судно несколько дней назад в Савоне.

Известно, что Чивитавеккью уже прибыли врачи для проведения теста на наличие у них коронавируса нового типа.

Другие пассажиры пока не могут сойти на берег.

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