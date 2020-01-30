Филиппинские специалисты зарегистрировали первый в стране случай заражения новым типом коронавируса, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на министерство здравоохранения Филиппин.

Коронавирус обнаружен у китаянки, которая приехала в страну из китайского Уханя через Гонконг 21 января. Через четыре дня после прибытия в страну у нее заметили небольшой кашель и госпитализировали.

Как заявил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке, всего в стране в связи с распространением нового типа коронавируса под наблюдением врачей находятся 23 человека, 18 из них – в столичном регионе. Министр подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения заболевания.

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