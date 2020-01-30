Ученые Гарвардского университета отследили механизм появления седых волос после того, как человек испытал сильный стресс, пишет Der Standard.

Специалисты в рамках эксперимента доводили до стресса группу черных мышей, причиняя им боль. В результате со временем грызуны поседели. Другую группу мышей они хотели сделать невосприимчивыми к стрессу, поэтому у них «отключили» симпатическую нервную систему. После этакого эксперимента окрас мышей остался черным.

В связи с этим ученые установили, что седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников, которые вырабатывают норадреналин. Он влияет на пигмент клетки и цвет волос меняется.

Отмечается, что у этого процесса, который присущ, как животным, так и человеку, нет обратного хода.

«Чрезмерное использование симпатической нервной системы вызывает постоянную гибель цветных клеток», — добавили исследователи.

Minval.az