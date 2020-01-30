Белый дом передал официальное предостережение бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, чтобы он не публиковал книгу мемуаров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В Белом доме эту информацию не комментировали. Болтон, его представитель, а также издательство Simon & Schuster не ответили на запрос телеканала о комментарии.

Ранее в распоряжении The New York Times оказался черновик неопубликованных мемуаров Болтона. Там говорится, что Дональд Трамп в августе 2019 года говорил Болтону, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет с расследованием в отношении Хантера Байдена — сына возможного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Газета отмечала, что Болтон передал копию рукописи в Белый дом, что является стандартной процедурой для бывших чиновников. У администрации Трампа есть право исключить некоторые фрагменты из книги.

После публикации The New York Times Трамп заявил, что никогда не говорил Болтону о связи между помощью Украине с расследованием против Байдена. «Если Джон Болтон сказал это, то только для того, чтобы продать книгу», — писал президент США в твиттере.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он злоупотребил властью, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена. По информации CNN, Белый дом решил приостановить военную помощь Украине через 91 минуту после разговора Трампа с Зеленским. Трамп все обвинения отрицает.

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