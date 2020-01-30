Экоактивистка из Швеции, 17-летняя Грета Тунберг, объявила о регистрации своего имени в качестве бренда, помимо этого она хочет сделать товарным знаком и название своего климатического движения «Пятница во имя будущего» / «Школьная забастовка ради климата». Об этом она сообщила подписчикам в «Инстаграме».

— Уверяю вас, я и другие школьные бастующие абсолютно не заинтересованы в товарных знаках. Но, к сожалению, это нужно сделать, — говорит Тунберг.

По её словам, первым поводом для регистрации брендов стало обилие «самозванцев», которые под видом сторонников движения «подбираются» к известным личностям и политикам. Она просит прощения у всех, кто был введён в заблуждение подобными людьми, и призывает относиться с подозрением ко всем, кто «представляет её». Вторая причина для регистрации товарных знаков, со слов Тунберг, — это использование её имени и названия движения в коммерческих целях без её согласия.

— Это происходит в маркетинге, продаже товаров и сборе пожертвований под моим именем и именем движения. Именно поэтому я подала заявку на регистрацию моего имени, — продолжает активистка.

В конце своего обращения Тунберг подчеркнула, что движение «Пятницы во имя будущего» не должно использоваться ради наживы кем бы то ни было и принадлежит всем, кто в нём участвует. После этого она добавила, что вместе со своей семьёй учреждает некоммерческий фонд, который будет «способствовать экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью».

Minval.az