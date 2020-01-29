Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи убежден, что план США по ближневосточному урегулированию так и останется на бумаге.

«Милостью Божьей и к смущению американских политиков, сатанинская бесчестная политика США в отношении палестинцев — так называемая «сделка века» — никогда не даст плодов. Они (США) говорят глупо и опрометчиво об иудаизации Иерусалима, о том, что он (этот город) должен принадлежать евреям», — приводит слова Хаменеи «Интерфакс».

Он пообещал, что проблема палестинцев забыта не будет, а все мусульманские страны встанут на защиту палестинского народа и «не позволят так называемой «сделке века» воплотиться в жизнь».

Minval.az