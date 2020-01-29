Модель Кинси Волански прервала этап Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Шладминге, выйдя на трассу в купальнике и с плакатом в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.

Волански решила почтить память спортсмена и вышла на финишную прямую с плакатом, на котором было написано «RIP Kobe». Пользователи соцсетей не оценили акцию модели: она попала под шквал критики из-за своего внешнего вида. В частности, многие юзеры предположили, что Волански попыталась привлечь к себе внимание, а смерть Брайанта использовала как повод для этого.

Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту 🤨 Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом «RIP Kobe» прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

Впрочем, поступок Волански повеселил горнолыжника Алекса Винатцера, который финишировал в момент выхода девушки на трассу. Он выложил в Instagram фото с моделью и написал: «Оу, кажется, у меня появилась новая девушка! Шестое место в Шладминге и, возможно, одно из лучших фото на финише».

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