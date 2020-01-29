В университете Осаки ученые впервые пересадили донору выращенные в лаборатории мышцы сердца. Об этом сообщает Science Alert.

Сердечные мышцы были выращены в лабораторных условиях. Для этого использовались стволовые клетки IPS, добываемые из клеток кожи или крови взрослого человека.

Данные стволовые клетки перепрограммируют в необходимое состояние и помещают на специальные разлагаемые листы. Уже их трансплантировали на сердце страдающего ишемической кардиомиопатией пациента.

Ученые будут наблюдать за своим первым пациентом на протяжении года. Они также надеются провести аналогичные операции еще девяти людям.

В случае успеха, данная операция поможет лечить тяжелые болезни сердца без трансплантации целого органа.

Minval.az