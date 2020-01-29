Китай обвинил датскую газету Jyllands-Posten в нарушении норм этики из-за карикатуры, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус, сообщает Politico.

«Рисунок» Нильса Бу Буйсена является оскорблением для нашей страны, отметили в диппредставительстве. «Это выходит за границы цивилизованного общества и оскорбляет чувства людей. Требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бу Буйсен публично извинились перед китайским народом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

В свою очередь, автор карикатуры Нильс Бу Буйсен отказался от комментариев, а редактор газеты Джейкоб Нибро отметил в комментарии TV2, что не видит оснований для извинений, потому карикатуру не создавали для обиды китайцев.

«Этот рисунок, в отличие от многих других сатирических рисунков, показывает состояние дел в мире прямо сейчас», – сказал он.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет 6052.

Minval.az