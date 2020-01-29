Компания Facebook призналась, что следит за тем, что ее пользователи делают в интернете.

Об этом говорится на их корпоративном сайте.

Как заявили в компании, Facebook применяет инструменты для бизнеса и анализирует активность тех, кто не заходит в соцсеть, но получает контент на просторах других интернет-ресурсов. В частности, исследуются сведения о поиске каких-либо товаров, добавлении их в корзину, о покупках, а также о совершении пожертвований.

«Одна из наших главных целей на следующее десятилетие — создать гораздо более надежную защиту конфиденциальности для всех на Facebook», — пояснили в компании.

Утверждается, что благодаря этому действию пользователи смогут управлять информацией, предоставляемой для анализа, то есть очищать историю и т. д.

«В течение следующих нескольких недель мы отправим приглашения почти 2 миллиардам людей во всем мире посмотреть свои настройки конфиденциальности. Приглашение будет отображаться в ленте новостей и направит к инструменту проверки конфиденциальности», — говорится в заявлении.

Minval.az