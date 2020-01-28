Американское агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) впервые испытало возможности нейросети в воздушном бою. Запись испытаний опубликована на канале агентства на YouTube.

В виртуальных соревнованиях участвовали сотрудники Исследовательского института технологий штата Джорджия и представители семи компаний — Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech, передает РИА Новости.

Все они создали свои нейросетевые алгоритмы, которые вели на виртуальных моделях истребителя F-15C Eagle бои с системой искусственного интеллекта RED, разработанной в DARPA, а также боролись друг с другом на относительно невысоком уровне сложности.

Испытания признали успешными, другие детали тестирования не сообщаются.

Участники мероприятия борются за тендер на разработку системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители. Инициаторы программы поставили перед разработчиками задачу сделать обучаемую нейросеть, которая покажет свою эффективности на всех этапах становления профессионального летчика.



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