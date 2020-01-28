Власти Китая выделили около 634,9 миллиона долларов на профилактику и контроль за распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Министерство финансов в срочном порядке предварительно выделило 4,4 миллиарда юаней (около 634,9 миллиона долларов) вспомогательных средств на профилактику и контроль за вспышкой пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса в 2020 году», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов.

При этом провинции Хубэй помощь увеличили на 500 миллионов юаней (около 72 миллионов долларов).

Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на этот год выделили 60,3 миллиарда юаней (8,7 миллиарда долларов) на развитие системы базовых услуг общественного здравоохранения и меры по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний.

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