Офицер ЦРУ США Майкл Д’Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Бабак Тагвей.

По его словам, крушение американского военного самолета в провинции Газни произошло из-за технического сбоя в кислородной системе, представители запрещенной в России организации «Талибан» не причастны к катастрофе. Ложную информация о гибели Д’Андреа распространили иранские СМИ, отмечает Тагвей.

Minval.az