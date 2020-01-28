Новый китайский коронавирус, которым заразились несколько тысяч человек, поставил под угрозу производство телефонов. Как сообщает Bloomberg, речь идет о гаджетах Apple, в частности iPhone. Из-за возможного введения карантина работникам предприятий могут запретить выходить на работу.

Практически все iPhone собирают на двух фабриках в 500 километрах от Уханя — именно там произошла вспышка смертельного заболевания. Агентство указывает, что даже такое расстояние не защищает пот возможного распространения вируса. В Apple пока не прокомментировали ситуацию с поставками. Официально о карантине не сообщалось.

Вспышка вируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 4,5 тысячи человек, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли 106. Вирус передается от человека к человеку. Случаи инфицирования зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран

Minval.az