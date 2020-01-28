Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам, которые якобы помогают командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару в Ливии.

Такое мнение он выразил в беседе с турецкими журналистами на борту своего самолета по пути из Алжира в Гамбию. Выдержки из интервью приводит во вторник телеканал Ntv.

«В ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию мы подробно обсудили с ней эту тему (ситуацию в Ливии — прим.) . [Мы им сказали, что] Хафтар является лжецом, и вы предоставляете возможность потакать этому лжецу. Египет является самым главным сторонником [Хафтара], как и администрация Абу-Даби», — утверждал Эрдоган.

По его версии, ОАЭ не только оказывают финансовую поддержку, но и «поставляют оружие и боеприпасы».

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