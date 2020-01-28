Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.

Анализ ДНК показал, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль. Эта женщина много лет настаивала на своем родстве с монаршей семьей, и даже написала про это книгу, передает телеканал «Россия 24».

Сам Альберт 7 лет назад отрекся от престола. Тогда Конституционный суд Бельгии постановил, что Боэль вправе добиваться установления отцовства. До этого все попытки были для женщины безуспешными.

Между тем, мать Дельфины была замужем за бельгийским промышленником Жаком Боэлем.

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