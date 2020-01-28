Соединенные Штаты следят за ситуацией на северо-западе Сирии и призывают к немедленному прекращению огня, сообщает Госдепартамент.

«США с глубокой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, «Хезболлы» и режима президента Сирии Башара Асада, как сообщается, проводят широкомасштабное наступление на население провинций Идлиб и западной части Алеппо», — говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном Госдепом.

По его словам, дестабилизирующие действия России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада прямо препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, предусмотренного резолюцией 2254 Совбеза ООН, передает «Интерфакс».

В сообщении также сказано, что в результате «неизбирательных воздушных бомбардировок и наземных атак» этих сил тысячи гражданских лиц попали под обстрел в Маарет-Эн-Нумане, и им некуда бежать.

«В других районах десятки тысяч людей, как сообщается, покидают свои дома», — добавил Помпео, отметив, что США «осуждают эти неоправданные нападения на население северо-западной Сирии» и призывают к немедленному прекращению огня и полному доступу гуманитарных организаций в пострадавшие районы.

«Соединенные Штаты готовы предпринять самые решительные дипломатические и экономические действия против режима Асада и любого государства или индивидуума, которые поддерживают его жестокие планы», — заключил госсекретарь США.

Накануне сирийские правительственные войска взяли под контроль три населенных пункта, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб.

Minval.az